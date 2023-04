"LOL: Last One Laughing" bekommt 2024 eine fünfte Staffel!

Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Fans der Show "LOL: Last One Laughing"! Der Gastgeber Michael Bully Herbig (54) macht es seinen Kandidaten bereits seit vier Staffeln schwer: Er lud unter anderem bereits Joko Winterscheidt (44), Max Giermann (47), Hazel Brugger (29) und Co. in seine Show ein, in der die Teilnehmer unter keinen Umständen lachen dürfen. Doch nach vier Seasons ist noch nicht Schluss: "LOL: Last One Laughing" geht mit der fünften Staffel in eine neue Runde!

Laut einem Bericht von dwdl.de soll "LOL: Last One Laughing" in Zukunft noch weitergehen: Der Streamingdienst Amazon Prime Video habe die fünfte Staffel des erfolgreichen Formats bereits für Ostern 2024 angekündigt. "High Five! Und jetzt alle: Shu shu shu, sha sha sha, nächstes Jahr ist dann die fünfte Staffel da!", freut sich der Gastgeber Bully und spielt damit auf einen Song von Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51) aus der aktuellen Staffel an.

Welche Promis sich dann in der kommenden Staffel dem schwierigen Lach-Verbot stellen müssen, ist bislang aber noch nicht klar. Allerdings dürften garantiert viele Stars Interesse an einer Teilnahme haben: Die vierte "LOL: Last One Laughing"-Staffel ist nämlich das meistgesehene deutsche Format bei Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video "LOL: Last One Laughing"-Staffel vier Cast

Getty Images Michael Bully Herbig bei den Romy Awards in Wien, 2022

ActionPress Cast der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing"

