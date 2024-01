Olli und Amira Pocher reichen "in Kürze" die Scheidung ein

Sie ziehen endgültig einen Schlussstrich. Im Sommer vergangenen Jahres hatten Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira Pocher (31) nach vier Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben – was danach folgte, war ein regelrechter Rosenkrieg im Netz. Zum Start ins neue Jahr zeigten sich Amira und Olli jedoch recht versöhnlich: Für ihre zwei gemeinsamen Kids feierten sie Silvester zusammen – dabei schienen sie sich augenscheinlich auch gut zu verstehen. Ein Liebes-Comeback ist für Amira aber dennoch ausgeschlossen – denn schon bald wird offiziell die Scheidung eingereicht!

Das verät die 30-Jährige jetzt in einem Interview mit Bild. "Bisher ist die Scheidung noch nicht eingereicht. Das werden wir aber in Kürze tun", so Amira. Zuvor wollen sich der Comedian und die Moderatorin allerdings ohne einen Anwalt zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu klären. Wie das Medium zudem berichtet, hatten Olli und Amira schon vor ihrer Hochzeit in einem Vertrag festgelegt, wie es um die Finanzen im Falle einer Trennung steht – Amira soll auf die Zugewinngemeinschaft verzichtet haben.

Wie es um ihren Nachnamen steht, wisse sie bis dato allerdings noch nicht – während Olli der Meinung ist, dass seine Ex den Namen Pocher ablegen soll, scheint diese nicht abgeneigt zu sein, den berühmten Nachnamen zu behalten. "Unsere Kinder tragen den Nachnamen Pocher, darum muss ich mir das gut überlegen. Halte das aber grundsätzlich für möglich", so Amira.

Getty Images Amira Pocher, Influencerin

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

