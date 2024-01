Deshalb distanzierte sich Pietro Lombardi von seinen Eltern!

Zurück in seine Vergangenheit! Für Pietro Lombardi (31) hatte das Leben im Jahr 2011 eine ganze neue Wendung genommen. Seit seinem DSDS-Sieg hat der Sänger bis heute eine erfolgreiche Karriere mit zahlreichen Hits. Auch familiär entwickelte er sich stetig weiter. In diesem Jahr wurde er erneut Vater eines Sohnes, den er mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) hat. Doch zu seinen eigenen Eltern war Pietros Verhältnis nicht immer gut – das war der Grund dafür!

In der neuen Talkshow "Unspoken" spricht er mit den Moderatoren Biyon Kattilathu (39) und Marco Reus (34) offen über seine Vergangenheit. "Der Moment, als ich bei DSDS gewonnen habe, war der Moment, der mich von meinen Eltern distanziert hat", offenbart der Musiker. Seine Mutter sei nach dem Finale zu ihm gekommen und habe ihm gesagt, wie stolz sie auf ihn sei. Das löste in Pietro offenbar einiges aus. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie das in meinem Leben noch nie gesagt haben", erklärt er.

Zuvor reflektierte der 31-Jährige in der Show die Geburt seines ersten Sohns Alessio, den er mit Ex-Frau Sarah Engels (31) hat. Die Geburt des Kleinen war nicht nach Plan gelaufen. Alessio kam mit einem Herzfehler auf die Welt. Seine Familie sei damals direkt zum Krankenhaus geeilt, trotz sechsmonatiger Funkstille – doch der zweifache Vater habe sie stehen lassen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de