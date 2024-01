Pietro Lombardi hatte lange keinen Kontakt zu seinen Eltern!

Er gewährt tiefe Einblicke in sein Inneres. In seinen Songs lässt Pietro Lombardi (31) seinen Gefühlen freien Lauf: Immer wieder singt der DSDS-Juror von Herzschmerz und Co. und sorgt damit bei seinen Fans für Gänsehaut. Was sein Privatleben angeht, hält sich der Sänger allerdings eher bedeckt. Auf Social Media gibt der zweifache Papa nur wenig über seinen Alltag preis. Doch nun zeigt sich Pietro ungewöhnlich offen...

In der Talkshow "Unspoken" reflektiert der 31-Jährige die dramatische Geburt seines Sohnes Alessio. "Ich war ein schlechter Mensch. [...] Ich hatte da schon seit sechs Monaten keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern", gesteht Pietro. Da sein Kind mit einem Herzfehler zur Welt gekommen sei, habe seine Familie nicht lange gefackelt: "Sie sind zum Krankenhaus gekommen, weil sie sich Sorgen gemacht haben." Allerdings habe er sie einfach unten stehen lassen.

Sein Verhältnis zum DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen (69) sei dafür umso enger. "Ich weiß, dass ich immer auf Dieter zählen kann und er kann es genauso bei mir", verriet Pietro in einer Fragerunde auf Instagram und betonte: "Dieter und ich sind vor und hinter der Kamera Freunde und reden eigentlich über alles miteinander, privat wie beruflich."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Alessio und Leano im Juli 2023

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

