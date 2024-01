Erster Todestag: Rosi Mittermaier (†72) bleibt unvergessen!

Sie bleibt für immer unvergessen. Am 4. Januar 2023 wurde die Sportwelt von traurigen Nachrichten überschattet: Rosi Mittermaier (✝72) hat den Kampf gegen ihre schwere Krebserkrankung verloren. Nun jährt sich der Todestag der Skirennläuferin zum ersten Mal. Bis heute bleibt die gebürtige Münchnerin eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen aller Zeiten. Als Erinnerung an Rosi gibt Promiflash euch nun einen Abriss ihres bewegenden Lebens!

Die 72-Jährige begann bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Skifahren. Im Herbst 1965 trainierte Rosi erstmals mit der Nationalmannschaft. Die größten Erfolge erzielte die Sportlerin rund zehn Jahre später bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck: Dort gewann sie zwei Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Anschließend beendete die zweifache Mutter ihre aktive Laufbahn.

Auch nach dem Ende ihrer beachtlichen Sportkarriere blieb Rosi in den Medien präsent. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Neureuther (74) engagierte sie sich als Werbeträgerin und Sportbotschafterin. Obendrein veröffentlichte die einstige Olympiasiegerin mehrere Bücher – darunter ihre Biografie "Fröhlich bin ich sowieso". Ein besonderes Ereignis ihres öffentlichen Lebens war wohl, als sie im Jahr 2006 als allererste Person aus dem Wintersport in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde.

Anzeige

Getty Images Rosi Mittermaier 1976 mit ihren Olympia-Medaillen

Anzeige

Getty Images Rosi Mittermaier bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, 1976

Anzeige

Getty Images Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de