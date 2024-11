Rosi Mittermaier hatte vor ihrem Tod ein besonderes Anliegen

Ski-Legende Rosi Mittermaier (✝72) verstarb im Januar 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung. In ihren letzten Momenten teilte die Mutter von Profisportler Felix Neureuther (40) ihrem Ehemann einen für sie sehr wichtigen Wunsch mit. Felix und sein Vater Christian Neureuther (75) erzählten in der BR-Sendung "Gipfeltreffen" von dem schweren Verlust von Rosi. Der Sportler war den Tränen nah, als sein Vater ihre letzten Worte preisgab: "Sprich nicht darüber, was ich früher mal erreicht habe, sondern kümmere dich um das, was wichtig ist, die Kinder und die nächste Generation."

Daraufhin hakte der Moderator Werner Schmidbauer nach und Christian erklärte, dass der Erfolg seiner Frau für sie nie wichtig gewesen wäre. "Darum sage ich es ja auch, weil das so eine tolle Botschaft ist", betonte der Witwer berührt. Die letzten Worte der Olympia-Gewinnerin bezogen sich darauf, dass man sie nicht nur auf ihre Karriere reduzieren solle, sondern auf das, was ihr wichtig war. Eine große Rolle spielte für sie die Familie – 1980 heiratete sie ihren Mann und bekam mit ihm ihren Sohn Felix und ihre Tochter Amelie.

Ihr Ehemann stellte während des Gesprächs außerdem klar, wie stark seine Frau während ihrer Krankheit war: "Sie hat gekämpft und alles versucht, aber hatte auch diese Gelassenheit, es zu akzeptieren." Trotz ihrer Bescheidenheit, den Fokus nicht auf ihre Ski-Karriere zu legen, machte sie dennoch einen großen Teil neben ihrer inspirierenden Haltung für die Fans aus. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 gewann sie gleich zwei Goldmedaillen in den Kategorien "Slalom" und "Abfahrt" und zusätzlich holte sie sich die Silbermedaille im Riesenslalom.

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala im Oktober 2016

Getty Images Rosi Mittermaier 1976 mit ihren Olympia-Medaillen

