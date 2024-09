Nach Rosi Mittermaiers Tod: So findet Tochter Ameli Trost

Am 4. Januar 2023 musste Ameli Neureuther (43) sich von ihrer geliebten Mutter Rosi Mittermaier (✝72) verabschieden: Die Wintersportlegende verstarb nach schwerer Krebserkrankung im Kreise ihrer Familie. Über ein Jahr später erinnert sich Ameli nun mit einem bewegenden Instagram-Beitrag an die letzten intensiven Gespräche mit ihrer Mutter, die ihr einen letzten Wunsch anvertraut hatte: "Ich wünsche mir, dass du wieder malst, Ameli. Fang einfach damit an und zeig dich."

Dazu lädt die 43-Jährige ein Foto ihrer Kunstwerke hoch und erzählt, dass sie Rosis Wunsch nachgekommen sei: "Ich habe mein Versprechen gehalten, ein Atelier bei mir zu Hause eingerichtet und angefangen [zu malen], ohne großes Konzept und voller Hingabe." Ameli beschreibt das Malen als eine heilsame Tätigkeit, die ihr geholfen habe, nach dem Verlust ihrer Mutter wieder Kraft zu schöpfen. So entstand die Bilderserie mit dem Titel "flying seeds", die für den ewigen Kreislauf des Lebens steht und gleichzeitig Trost und Mut spenden soll.

Ameli ist nicht die Einzige, die Rosi vor ihrem Tod ein Versprechen gab. Im Film "Rosi Mittermaier und Christian Neureuther – Eine unsterbliche Liebe" spricht ihr Ehemann Christian (75) über die letzten Monate mit seiner geliebten Frau. Dabei verriet der Witwer von einer emotionalen Abmachung: "Das, was mich antreibt, ist letztlich das, was ich mit Rosi besprochen habe: weiterzuleben. Rosi wollte, dass wir nicht zurückschauen. Sie wollte nicht, dass wir traurig sind, sondern dass es weitergeht."

Instagram / amelineureuther Ameli Neureuther im September 2024

Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier im Jahr 2018

