Die-Flippers-Star Olaf Malolepski sagt überraschend Gig ab

Er braucht im Moment etwas Ruhe! Der Sänger Olaf Malolepski (77) war Mitglied einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands: Die Flippers! Nachdem sich die Gruppe im Jahr 2011 aufgelöst hatte, machte sich der Musiker an seine Solokarriere und ist seither unter dem Künstlernamen "Olaf der Flipper" bekannt. Jetzt muss er aber erstmals eine kleine Pause einlegen: Olaf hat sein Konzert kurzfristig absagen müssen!

Auf Instagram wendet sich der Schlagersänger an seine Fans mit einer traurigen Nachricht. "Hallo Freunde, es tut mir so leid. Leider muss ich krankheitsbedingt den Auftritt heute verschieben. Ich hatte mich so auf euch gefreut", schreibt der 77-Jährige und fügt hinzu: "Ich glaube, das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich nicht zu einem Auftritt kann. Das schlechte Gewissen ist riesig und es tut mir so leid."

Nun wolle sich der "Wir sagen danke schön"-Interpret zunächst ausruhen, damit er sein Konzert im kommenden Februar nachholen kann. "Jetzt ist erst mal Ingwertee und Hühnersuppe angesagt. Bitte seid mir nicht böse! Euer Olaf", teilt der Musiker seinen Fans schweren Herzens auf den sozialen Medien mit.

Instagram / olafderflipper Olaf Malolepski mit Hund

Getty Images Olaf Malolepski mit seiner Frau Sonja, Oktober 2011

Instagram / olafderflipper Olaf Malolepski mit Sekt

