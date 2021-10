Olaf Malolepski bangt um seine Frau Sonja! Seit 1967 war der Sänger Teil der Schlagerband Die Flippers, die besonders für ihre Hits "Weine nicht, kleine Eva" und "Die rote Sonne von Barbados" bekannt sind. In den 1960er-Jahren lernte er auch seine Frau Sonja kennen und lieben. Dieses Jahr feierten die Eltern zweier Kinder ihren 50. Hochzeitstag. Doch jetzt wird das Familienglück von einer traurigen Nachricht überschattet. Sonja ist an Krebs erkrankt.

"Ich mache mir große Sorgen um meine Frau", erzählt Olaf im Interview mit Bild. Seine Gattin sei beidseitig an Brustkrebs erkrankt und habe sich schon in professionelle Behandlung begeben. "Leider hat Sonja die Chemotherapie überhaupt nicht vertragen. Es kam zu Komplikationen. Sie ist jetzt in der Klinik, muss sich diversen Untersuchungen unterziehen", berichtet der Sänger weiter.

Neben ihrer Krebserkrankung leidet Sonja auch am Cushing-Syndrom, das sich durch einen erhöhten Cortisolspiegel äußert. Die Folgen können neben Bluthochdruck, Muskel- und Herzschwäche auch eine höhere Anfälligkeit für Infekte oder eine gestörte Wundheilung sein. "Aber wir bleiben zuversichtlich", zeigt sich Olaf optimistisch. "Meine Frau ist unglaublich stark. Wir halten als Familie zusammen“, betont der 75-jährige Schlagerstar.

Getty Images Olaf Malolepski, April 2015

Jörg Eberl/action press für Bauer Stars&Stories Olaf Malolepski mit seiner Frau Sonja, 2021

Getty Images Olaf Malolepski mit seiner Frau Sonja auf dem roten Teppich, Dezember 2007

