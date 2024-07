So geht es Olaf Malolepskis Frau Sonja mit Krebserkrankung

2021 machte Olaf Malolepski (78) öffentlich, dass seine Frau Sonja an Krebs erkrankt ist. Knapp drei Jahre später gibt der ehemalige Sänger der Band Die Flippers ein Update zum Gesundheitszustand seiner Partnerin, mit der er schon seit über 50 Jahren verheiratet ist. "Sie ist in guter ärztlicher Behandlung. Sie macht das weltklasse und kann damit auch 100 werden", erzählt der Musiker gegenüber t-online. Das sei nicht immer so gewesen: Sonja vertrug die Chemotherapie anfangs nur schlecht und es kam zu Komplikationen.

Im selben Jahr, als Olaf und Sonja ihre Goldene Hochzeit feierten, wurde bei der Frau des "Weine nicht, kleine Eva"-Interpreten Krebs diagnostiziert. Doch auch diesen schweren Schicksalsschlag meisterte das Ehepaar dank seines Liebesrezepts. "Dass es kein Schmollen gibt. Wenn wir uns mal uneinig sind, dann klären wir das sofort und sagen: 'Komm, das kriegen wir schon hin.' Ich kann es nicht haben, wenn man tagelang sauer ist. Das gibt es bei uns nicht", erklärt Olaf den Grund für seine glückliche Ehe weiter in dem Interview.

Gegenüber Bild hatte Olaf damals die Erkrankung seiner Frau bestätigt: "Ich mache mir große Sorgen um meine Frau." Sonja sei beidseitig an Brustkrebs erkrankt und habe sich sofort in professionelle Behandlung begeben. Nachdem sie die Chemotherapie aber nicht direkt vertragen habe, sei sie in eine Klinik gegangen, um dort diverse Untersuchungen durchführen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olaf Malolepski, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Olaf Malolepski und seine Frau Sonja im Dezember 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de