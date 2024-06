EM-Hit? Fans feiern Song von Matze Knop und den Flippers!

"Wir sagen danke schön" ist ein alter Hit von den Flippers aus dem Jahr 2009 und wurde passend zur Heim-EM gemeinsam von dem Bandmitglied Olaf Malolepski (78) und Matze Knop (49) zum Stadionsong umgedichtet! "Was gibt es denn Schöneres, als einfach mal Danke zu sagen? An die Mannschaft und an die Fans", erklärte Olaf Malolepski gegenüber Spot on News. In dem Lied wird der Glaube an unsere Mannschaft deutlich, denn das Duo singt: "Ich sage danke schön – was wären wir ohne unsere Mannschaft und den vielen treuen Fans!"

Bei den Fans kommt das neue EM-Lied besonders gut an! Auf YouTube feiern die Nutzer das neue Musik-Duo. Einer kommentiert: "Bestes EM-Lied, das ich bis jetzt gehört habe!" Und auch an den Sieg der Nationalmannschaft glauben die Leute, einer von ihnen schreibt überzeugt: "Das ist genau das, was wir dieses Jahr brauchen, um wieder zum Sieg zu kommen."

Dieses Jahr gibt es eine große Auswahl an EM-Songs, die die perfekte Stimmung für die Fußballfans erzeugen und die Mannschaft tatkräftig unterstützen sollen. Unter anderem beschert uns Max Kruse (36) gemeinsam mit dem Influencer Knossi (37) ein Lied! Auf Instagram veröffentlichte der Fußballstar, dass sie aus dem Song "Stand Up For The Champions" eine neue Techno-Version gemacht haben. Besonders beliebt bei den Fans ist auch der Song "Junge Baller" von dem Berliner Rapper Ski Aggu (26), der gemeinsam mit dem Künstler Haaland936 den Fußballhit geschrieben hat.

Getty Images Matze Knop, Comedian

Getty Images Max Kruse lacht bei der Baller League, April 2024

