"Starsky und Hutch"-Star David Soul stirbt mit 80 Jahren

Die Film- und Fernsehwelt trauert um David Soul. Der gebürtige Chicagoer startete seine Schauspielkarriere bereits in den 1960er-Jahren. Damals hatte er kleine Auftritte in Produktionen wie "Rauchende Colts" oder "Flipper". Berühmt wurde er in den 1970er-Jahren durch seine Rolle des Ken Hutchinson in der Krimireihe "Starsky & Hutch". Seit rund zehn Jahren hatte er jedoch nicht mehr vor der Kamera gestanden. Nun wird bekannt: David ist tot.

Das bestätigt seine Ehefrau Helen Snell in einem Statement, das unter anderem The Sun vorliegt. "David Soul – geliebter Ehemann, Vater, Großvater und Bruder – starb gestern nach einem tapferen Kampf ums Leben im Kreise seiner Familie", heißt es darin. Er habe viele Gaben gehabt und sei nicht nur Schauspieler und Sänger, sondern auch Geschichtenerzähler, kreativer Künstler und ein lieber Freund gewesen. "Sein Lächeln, sein Lachen und seine Leidenschaft für das Leben werden den vielen, deren Leben er berührt hat, in Erinnerung bleiben", betont Helen. David wurde 80 Jahre alt.

David hatte sich bereits in den 1990er-Jahren langsam aus dem Film- und Fernsehgeschäft zurückgezogen und sich auf Theaterauftritte konzentriert. Außerdem verlegte er seinen Wohnsitz von den USA nach England. Seit 2004 hatte er auch die britische Staatsbürgerschaft.

Anzeige

Getty Images Davi Soul und Paul Michael Glaser im Februar 2004 in West Hollywood

Anzeige

ActionPress Paul Michael Glaser und David Soul als "Starsky & Hutch"

Anzeige

Getty Images David Soul im November 1976

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de