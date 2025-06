Schon achter Monat: Nele Wüstenberg zeigt ihren Babybauch

Nele Wüstenberg (32) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Babys. Auf Instagram präsentiert die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin nun stolz ihren großen Babybauch. Die Influencerin posiert in einem schwarz-weißen Bikinioberteil mit einem weißen Häkelrock. Es wird deutlich: Lange dauert es bis zur Geburt nicht mehr. Zu den Bildern schrieb sie stolz: "Hello 30. SSW / 8. Monat". Auch ihre Community fiebert der Geburt ihres Nachwuchses bereits entgegen. Unter den Kommentaren stach unter anderem der ihrer ehemaligen Bachelor-Kollegin, Anna Rossow (36), hervor, die mit einem Herzaugen-Emoji und einem roten Herzen reagierte.

Auch Katja Geretschuchin (30), die ebenfalls an der Kuppelshow teilnahm, stellte fest, dass Neles Schwangerschaft bereits weit fortgeschritten ist. "Wow, wie schnell das geht", schrieb sie in den Kommentaren. Ende März hatten Nele und ihr Partner Chris Curtis in einem niedlichen Gender-Reveal bekanntgegeben, dass sie ein kleines Mädchen erwarten. "Unser kleines Glück, unser größtes Wunder – geliebt von der ersten Sekunde an und für immer", freute sich die werdende Mama zu dem süßen Clip.

Das Paar ist überglücklich über die baldige Ankunft ihres Babys. Nele und der Fitness-Blogger wurden erstmals 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Und schon bald werden sie ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. "Wir haben ein kleines Geheimnis für uns behalten. Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, Kleines", machten die beiden Anfang März im Netz öffentlich. Nele wurde 2022 durch ihre Teilnahme an "Der Bachelor" bekannt. Damals kämpfte sie um das Herz von Dominik Stuckmann (33) – kurz vor dem Finale schied sie allerdings aus.

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg mit Babybauch im Juni 2025

Instagram / nelipies Chris Curtis und Nele Wüstenberg im März 2025

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg und Chris Curtis im März 2025