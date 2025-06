USA-Update unter Tränen: Louisa Jindaoui will zurückziehen

Louisa Jindaoui (25) offenbart in einem emotionalen Video auf Instagram, dass sie sich in den USA nicht wohlfühlt. Die Influencerin war vor einigen Monaten mit ihrem Ehemann Nader Jindaoui (28), der dort als Fußballer arbeitet, und den beiden gemeinsamen Kindern in die Vereinigten Staaten von Amerika gezogen. Unter Tränen erzählt sie jetzt, wie schwer es ihr fällt, den Alltag ohne Freunde und Familie zu bewältigen. "Ich habe das alles unterschätzt und seit Tagen will ich einfach nur zurück nach Hause", schreibt sie zu dem Video. In den vergangenen Tagen sei der Wunsch, zurück nach Deutschland zu gehen, immer größer geworden, doch sie habe Nader gegenüber ein schlechtes Gewissen.

Trotz ihrer Offenheit wirken Louisas Worte von innerem Zwiespalt bestimmt. Sie erklärt ihren Fans, dass sie Herausforderungen normalerweise immer gemeistert habe, doch dass sie dieses Mal an ihre Grenzen komme. "Mit den Kindern und ohne soziales Umfeld habe ich es einfach nicht geschafft", schildert die zweifache Mutter. In der Kommentarspalte wird Louisa mit einfühlsamen Worten überhäuft. "Ganz viel Kraft! Du bist immer noch eine ganz starke Frau! Es gibt Momente im Leben, die eben anders kommen, als man denkt! Ihr werdet einen Weg finden – gemeinsam als Familie", baut beispielsweise HealthyMandy (30) sie auf.

Der Schritt in ein neues Leben hatte für die kleine Familie zunächst vielversprechend begonnen. Nader erhielt in Los Angeles die Chance, seine Fußballkarriere voranzutreiben. Dass sie im Süden Kaliforniens Fuß fassen wollten, schien durch gewisse Annehmlichkeiten erleichtert: Eine schöne Wohnung war bereits ausgesucht und die ersten Tage wurden online mit viel Enthusiasmus dokumentiert. Doch nun scheint sich der Auswandertraum in einen herausfordernden Alltag verwandelt zu haben – besonders für Louisa, die mit der Distanz zu ihrem gewohnten Umfeld zu kämpfen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kindern, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui mit ihrem Sohn Nidal, September 2024