Machine Gun Kelly schwärmt von Megan als "großartige" Mutter

Machine Gun Kelly (35) hat in einem seltenen Interview über seine ehemalige Partnerin Megan Fox (39) gesprochen und dabei nur lobende Worte für die Schauspielerin gefunden. Trotz ihrer Trennung im November des vergangenen Jahres verbindet die beiden ihre erst drei Monate alte Tochter Saga Blade. In der Sendung Today schwärmte der Musiker: "Megan ist eine großartige Mutter. Sie macht einen fantastischen Job. Ich bin so begeistert." Die beiden scheinen sich also trotz des Liebes-Aus einvernehmlich der Erziehung ihrer kleinen Tochter zu widmen.

Saga Blade, die im März das Licht der Welt erblickte, hat einen Namen voller Bedeutung. MGK verriet, dass der Name von der Reise inspiriert sei, die sie als Paar durchgemacht haben – von Höhen und Tiefen bis hin zu einem Schwangerschaftsverlust in der Vergangenheit. "Es ist ihre Geschichte, ihre epische Geschichte", erklärte er. Zudem hat der Name auch eine kulturelle Verbindung. Der Musiker, der norwegische Wurzeln hat, führte weiter aus, dass Saga die nordische Göttin der Erzählkunst sei. Er fügte hinzu: "Ich denke, sie wird eines Tages ihre eigenen Geschichten erzählen."

Auch wenn das kleine Mädchen nun wohl nicht mehr aus dem Leben der stolzen Eltern wegzudenken ist, war Saga Blade offenbar nicht geplant. Vor einigen Wochen hatte Megan auf Instagram offen über ihre unerwartete Schwangerschaft gesprochen. Die Schauspielerin teilte ein Video von den Dreharbeiten zur Serie "Overcompensating", das sie sechs Wochen nach der überraschenden Neuigkeit zeigte. "38 Jahre alt, sechs Wochen schwanger (ungeplant, aber eine glückliche Überraschung)", schrieb Megan damals zu dem Clip. Schon da betonte sie, wie sehr ihr Fokus auf ihrer Familie und vor allem auf ihrem neugeborenen Töchterchen lag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards 2022