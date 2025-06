Deshalb haben sich Paulina Ljubas und Carina Nagel versöhnt

Paulina Ljubas (28) und Carina Nagel, zwei bekannte Gesichter aus der Welt des Reality-TV, haben einen Schlussstrich unter ihre Streitigkeiten gezogen. In einer Story auf Instagram erklärte Carina, wie es zur Aussöhnung kam: "Ach, wir beide sind gewachsen und mittlerweile lachen wir, worüber wir gestritten haben. In einem anderen Leben wären wir Best Friends." Sie lobte Paulina zudem mit den Worten: "Ich liebe ihren Feed und wie sie arbeitet."

Die beiden Medienpersönlichkeiten, die 2023 gemeinsam an der Show Ex on the Beach teilnahmen, gerieten damals in einen heftigen Konflikt. Ursache war Yasin Mohamed (34), ein weiterer Teilnehmer, von dem beide offensichtlich mehr als nur Freundschaft wollten. Doch nun verkündete Carina, dass sich die beiden Frauen versöhnt haben und ihre Differenzen der Vergangenheit angehören: "Sie hat wirklich einen tollen Charakter, was ich vorher nie erleben konnte wegen dieser dummen Sachen bei 'Ex on the Beach'."

Dass es in der Reality-TV-Welt Zoff gibt, ist keine Seltenheit. Nicht nur mit Paulina geriet Carina in der Vergangenheit aneinander, sondern auch mit einigen weiteren Promis. Unter anderem rechnete sie mit ihren Forsthaus Rampensau-Kollegen Jonathan Steinig (29) und Peter Klein (58) ab. Außerdem gab es zwischen Ginger Costello und ihr mächtig Krach. Die Ex von Bert Wollersheim (74) forderte die Influencerin sogar zu einem Fame Fighting-Kampf heraus.

Collage: Instagram / paulina_ljubas, Instagram / carina.nl Collage: Paulina Ljubas und Carina Nagel

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

