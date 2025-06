Wird Aaron Taylor-Johnson etwa der neue James Bond?

Auf der Premiere des neuen Horrorfilms "28 Years Later", der größtenteils mit dem iPhone 15 Pro Max gedreht wurde, sorgte Aaron Taylor-Johnson (35) für Aufsehen, als er zu seinem nächsten Projekt befragt wurde. Der Schauspieler, der aktuell als heißer Anwärter auf die Rolle des nächsten James Bond gehandelt wird, wollte darauf nicht antworten. "Ich kann nicht darüber sprechen", sagte Aaron, bevor sein Management unverzüglich eingriff und ihn vom Reporter wegzog, wie Deadline berichtete. Diese Szene heizte die Spekulationen weiter an, denn die Reaktion seiner Begleiter wirkte, als müssten sie besonders darauf achten, dass sich ihr Schützling nicht verplappert.

Die Gerüchte um den "Kraven The Hunter"-Star als neuen 007 hatten zuletzt schon dadurch neuen Aufschwung erhalten, dass ihm der Schweizer Luxusuhrenhersteller Omega eine prestigeträchtige Rolle als Markenbotschafter anvertraute. Dies ist besonders verdächtig, da die James-Bond-Reihe bereits seit über 30 Jahren eng mit der Marke verknüpft ist. Brancheninsidern zufolge soll der nächste Bond-Film 2026 in Produktion gehen und die Suche nach dem perfekten Darsteller ist in vollem Gange. Aaron gilt mit seinen 35 Jahren und seiner bisherigen Karriere als nahezu perfekte Wahl, um für vier oder fünf Filme verpflichtet zu werden.

...Und nun diese nervöse Geheimhaltung auf dem roten Teppich. Bond-Experte Mark O’Connell zufolge steht die Enthüllung des nächsten Darstellers ohnehin bereits für diesen Sommer an. In den sozialen Medien ist Aaron allerdings nicht der einzige Name, der im Zusammenhang mit der ikonischen Rolle genannt wird. Gerade Henry Cavill (42), der durch seine Darstellung des Superman und anderer Actionrollen internationale Bekanntheit erlangte, erfreut sich großer Unterstützung der Fans – ebenso wie beispielsweise Theo James (40) oder Patrick Gibson. Dennoch ist Aaron, der 2005 als Hauptdarsteller in "Herr der Diebe" seinen Durchbruch hatte, mit seinem aktuellen Hype und seiner neuen Position bei Omega ein Kandidat, den viele als logischen nächsten Schritt für die legendäre Doppelnull-Rolle sehen.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der "28 Years Later"-Weltpremiere in London im Juni 2025

LMK/ActionPress Aron Taylor-Johnson und Alfie Williams in "28 Years Later"

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron Taylor-Johnson, britischer Schauspieler

