18 Jahre: Sam Rockwell und Leslie Bibb trotzen Ehe-Klischees

Sam Rockwell (56) und Leslie Bibb gehören zu den außergewöhnlichsten Paaren Hollywoods, denn sie brechen bewusst mit klassischen Beziehungserwartungen. Kennengelernt haben sie sich 2007 im legendären Chateau Marmont in Los Angeles, wo die Chemie vom ersten Moment an stimmte. "Als wir uns sahen, war es wie ein Blitzschlag", erinnerte sich "Vice – Der zweite Mann"-Star Sam am Montag in der Talkshow Today with Jenna & Friends an ihren ersten Blickkontakt. Trotz der tiefen Liebe, die sie füreinander empfinden, lehnen beide Schauspieler die Idee von Ehe und Familiengründung ab. Leslie fand klare Worte: "Ich würde ihn in meine Tasche stecken und ihn immer bei mir tragen. Ich liebe ihn. Ich will ihn nur nicht heiraten."

Bereits früh in der Beziehung sprach Sam das Thema Hochzeit an, musste jedoch lernen, dass Leslie klare Vorstellungen von ihrem Lebensweg hat. "Er fragte mich immer wieder: 'Wirklich, du willst nicht heiraten?'", erzählte die "Iron Man"-Darstellerin in einem Interview und gestand, wie genervt sie von dieser Diskussion war. Sie habe ihm stets unmissverständlich klargemacht, dass ihre Beziehung auch ohne Trauschein genauso fest sei wie eine Ehe: "Hör auf, mich zu fragen, als würde ich dich hintergehen wollen." Stattdessen setzen beide auf das Motto "Wenn etwas nicht kaputt ist, sollte man es nicht reparieren" und genießen ihre Partnerschaft, ohne gesellschaftlichem Druck nachzugeben.

Beruflich stehen die beiden unabhängig voneinander im Rampenlicht – auch wenn sie beide in "The White Lotus" zu sehen sind. Sam, der sich vor allem mit seiner Rolle als Bösewicht in "3 Engel für Charlie" (2000) nachhaltig ins Gedächtnis der Zuschauer spielte, übernahm nun eine spannende Figur in der dritten Staffel der Erfolgsserie. Leslie, die ihren Durchbruch 1999 mit der Rolle der Brooke McQueen in der Serie "Popular" hatte, beeindruckte bereits in Komödien wie "Der Zoowärter" oder "Catch Me!". Abseits der Kameras schätzen sie es, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam an Dingen zu arbeiten. "Wir verstehen unseren Lebensstil und können uns gegenseitig helfen", so Sam über ihren Alltag.

Photo by Frazer Harrison/Getty Images Sam Rockwell, nominiert als bester Nebendarsteller, und Leslie Bibb

Getty Images Sam Rockwell und Leslie Bibb bei den Oscars 2019

Getty Images Leslie Bibb in Sydney, März 2025

