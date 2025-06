Jane Seymour mit glamourösem Auftritt bei Preisverleihung

Jane Seymour (74) sorgte mit ihrem imposanten Auftritt beim Filming Italy Sardegna Festival auf Sardinien für Aufsehen. Bilder, die dem Gala-Magazin vorliegen, zeigen die Schauspielerin strahlend in einem bodenlangen weißen Kleid, das durch einen schulterfreien Ausschnitt und Rüschen in Blütenform beeindruckt. Ergänzt wurde ihr Look durch eine markante Perlenkette mit floralen Designs und glitzernde, silberne Schuhe. Jane legte diesen glamourösen Auftritt zu einem besonderen Anlass hin: Die Darstellerin wurde für ihr Lebenswerk geehrt und nahm den Preis sichtlich bewegt entgegen. "Ich habe gerade realisiert, dass ich das jetzt schon 61 Jahre mache", erklärte sie auf der Bühne.

Jane nutzte die Gelegenheit, um eine inspirierende Nachricht zu teilen. Sie sprach davon, wie sie als Kind mit Plattfüßen und einem Sprachfehler zu kämpfen hatte und ihren Eltern gesagt wurde, dass sie spezielle Unterstützung bräuchte. Doch sie ließ sich damals nicht entmutigen. Bei der Preisverleihung riet sie deshalb dem Publikum: "Lasst euch niemals sagen, dass ihr etwas nicht schaffen könnt!" Die heute 74-Jährige wurde durch den James-Bond-Film "Leben und sterben lassen" berühmt. Als ihre bekannteste Rolle gilt jedoch die der Dr. Quinn in der Kultserie "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft", die sie zu einem Fernsehliebling machte. Aktuell feiert Jane Erfolge mit der Serie "Harry Wild", in der sie die Rolle einer pensionierten Englisch-Professorin mit Hang zur Detektivarbeit verkörpert.

Die vierfache Mutter und Großmutter äußerte in vergangenen Interviews, dass sie das Älterwerden als Bereicherung empfindet und die Rollen, die sie jetzt spielt, aufregender und vielfältiger seien als je zuvor. Mit ihrer positiven Sicht auf das Leben und ihrer ansteckenden Ausstrahlung bleibt die Schauspielerin ein Vorbild für viele und beweist, dass Erfolg keine Altersgrenzen kennt.

Getty Images Jane Seymour auf einer Party in West Hollywood im März 2018

Getty Images Jane Seymour bei einer Pre-SAG-Awards-Party in L.A. im Januar 2020

Getty Images Jane Seymour bei den Grammys in L.A. im Februar 2016

