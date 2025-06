GNTM-Finale: Heidi Klum und ihr Tom rühren Barbara Meier

Barbara Meier (38), die ihre Karriere dem Sieg in der zweiten Staffel von Germany's Next Topmodel verdankt, hat kürzlich beim großen Finale der Show am Donnerstag, 19. Juni, Heidi Klum (52) und ihren Ehemann Tom Kaulitz (35) aus der Nähe erlebt. Die ehemalige Gewinnerin wurde als Gast eingeladen, um das 20. Jubiläum der Sendung mitzufeiern. Hinter den Kulissen konnte das Model einen besonderen Moment zwischen der Chefjurorin und ihrem Liebsten beobachten, als sie ganz ohne Kameras miteinander kuschelten. Barbara zeigte sich beeindruckt, filmte die beiden von hinten und teilte den Moment mit ihren Instagram-Followern: "So süß die beiden, auch wenn die Kameras aus sind."

Die große Jubiläumsshow von "Germany's Next Topmodel" war ein fulminantes Event. Neben Barbara waren zahlreiche ehemalige Gewinnerinnen und bekannte Persönlichkeiten geladen, darunter Lena Gercke (37) und sogar Heidis Tochter Leni Klum (21). Barbara lief gemeinsam mit anderen Gewinnerinnen über den Laufsteg und genoss sichtlich die ausgelassene Atmosphäre. Hinter der Bühne erlebte sie, wie Heidi und Tom, die seit Mai 2018 offiziell ein Paar sind und sich 2019 das Ja-Wort gaben, ihre Zuneigung auch nach einigen Ehejahren öffentlich zeigen.

Für die zweifache Mutter Barbara war es gleichzeitig eine Chance, ihrer früheren Mentorin und Förderin Heidi ganz privat zu begegnen. Heidi steuerte mit ihrer Unterstützung einen bedeutenden Teil zu Barbaras Karriere bei, die sich nach ihrem GNTM-Gewinn als Model und Schauspielerin etablieren konnte. Die beiden erfolgreichen Fashion-Ikonen verband in der Vergangenheit eine enge berufliche Beziehung, die sich bei Events wie dem Jubiläumsfinale auch in einem herzlichen Wiedersehen zeigt. Barbara teilt eben gerne nostalgische sowie emotionale Momente mit ihrem Online-Publikum.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Barbara Meier schwärmt von der Dynamik zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz beim "GNTM"-Finale 2025.

Action Press / United Archives GmbH Heidi Klum und Barbara Meier bei einem Photocall für "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und Leni Klum beim GNTM-Casting, 2025