Ihr gings schlecht: Krebskranke Patrice Aminati gibt Update

Patrice Aminati hat Krebs im vierten Stadium. Im Netz zeigt sich die Frau von Daniel Aminati (51) meist zuversichtlich und kämpferisch. Daher fragen die Fans der Designerin häufig, woher sie tagtäglich die Kraft nimmt, positiv zu bleiben. Das nimmt Patrice zum Anlass, ihrer Community ein kleines Gesundheitsupdate zu geben. "Jetzt habe ich gerade eine Phase, da nehme ich Tabletten und kann auch arbeiten. Aber diese Woche ging es mir und Daniel total schlecht. Wir haben auch gesagt: 'Was ist denn los, was stimmt nicht?' Letzte Woche waren wir doch so aktiv", berichtet sie auf Instagram.

Patrice erzählt ihren Followern das alles aus einem bestimmten Grund: "Diese Woche dachte ich: 'Ich kann einfach nicht mehr.' Ich sage euch das deshalb, weil ich euch Mut machen will." Die Sequenzen auf Social Media seien nur Momentaufnahmen, durch die ihre Fans lediglich durch ein Schlüsselloch ihr Leben betrachten können. "Ich bin diese Woche aber einfach so kaputt und müde und wütend gewesen, aber das ist auch ganz normal, das gehört dazu. Egal, ob man krank oder gesund ist", führt die Mutter einer Tochter weiter aus.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Patrice in einem Interview mit Bild sehr offen über ihre Gedanken rund um das Thema Tod gesprochen. Sie schilderte, dass sie kurz vor einer Operation dazu aufgefordert wurde, ein Testament zu verfassen. Dieser Moment sei für sie wie ein "unglaublicher Schock" gewesen. Trotzdem machte die Designerin klar, dass für sie der Tod durch die wenigen Schmerzen, die sie dank ihrer Medikamente verspüre, in weite Ferne gerückt sei. Unterstützung bekommt sie in jeglicher Hinsicht von ihrem Mann Daniel, der ihr in schweren Zeiten eine riesige Stütze ist.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im März 2025

AEDT / ActionPress Patrice Aminati, Frau von Daniel Aminati

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2025