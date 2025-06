Ärger wegen Fake-Babybauch? Das sagt Kim Virginia dazu

In Kim Virginia Hartungs (30) Leben gibt es nahezu täglich ein neues Drama. Oftmals kann die Reality-TV-Bekanntheit darüber nur lachen. Anfang Juni trug sich allerdings ein Ereignis zu, das die Influencerin bis ins Mark erschütterte. Was genau passiert ist, hat Kim bisher noch nicht öffentlich erzählt, die Situation allerdings als "Vorfall mit körperlicher Gewalt" betitelt. Aktuell macht das Gerücht eines Social-Media-Nutzers die Runde, dass sich der mysteriöse Sachverhalt am Flughafen aufgrund ihres angeblichen Fake-Babybauches ereignet habe. "Ich kann nur so viel sagen, dass sie am Flughafen wegen ihres Fake-Babybauches aus dem Verkehr gezogen wurde und sie ein riesiges Theater [gemacht] plus die Mitarbeiter beleidigt [und] eine Anzeige bekommen hat", schrieb ein User unter einen Promiflash-Beitrag.

Bisher hat Kim zu den Gerüchten noch keine Stellung bezogen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde ändert sie das jetzt allerdings. Ein neugieriger Follower möchte wissen, ob die 30-Jährige mitbekommen habe, was aktuell über sie gesagt wird. "Kriege jeden Tag sehr viel mit – ja. [Ich] bin immer genauso gespannt auf neue Geschichten über mich wie ihr", antwortet die werdende Mama. Damit bestätigt sie indirekt, dass die angeblichen Fake-Babybauch-Gerüchte frei erfunden sind. Am Flughafen scheint sich also eine andere Szene abgespielt zu haben – darauf geht Kim allerdings nicht näher ein.

Momentan dürfte Kim eine viel wichtigere Sache als der Umlauf eines Gerüchts interessieren: In wenigen Tagen verliert sie wahrscheinlich ihr Dach über dem Kopf! Deshalb ist sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Doch das gestaltet sich gar nicht mal so einfach. Unterstützung bekommt sie von ihrem Ex-Verlobten Nikola Glumac (29). Mittlerweile sind die beiden getrennt, doch die Hoffnung auf ein Liebescomeback hat der Tattoo-Liebhaber noch nicht aufgegeben. "Ich habe nicht mit ihr abgeschlossen. Auch wenn ich weiß, dass sie mit mir durch ist und für sich das Kapitel beendet hat. Ich kann es einfach nicht so hinnehmen, ich werde trotzdem um sie kämpfen", stellte er kürzlich in einer Social-Media-Story klar.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars