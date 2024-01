Wenige Wochen nach Tod: Auch David Souls Ex ist gestorben!

Erneut gibt es traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Am 4. Januar wurde bekannt, dass David Soul (✝80) gestorben ist. Nach seinem tapferen Kampf gegen eine Krankheit sei der "Starsky und Hutch"-Star" friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Sein Lächeln und sein Leben werde vielen für immer in Erinnerung bleiben, wie seine Frau Helen Snen erklärte. Nach David ist nun auch seine einstige Kollegin und Verflossene Lynne Marta verstorben.

Gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt ein Freund der Schauspielerin nun ihren Tod. Lynne litt an Krebs und habe ihren Kampf leider verloren. Sie starb in ihrem Zuhause in Los Angeles und wurde 78 Jahre alt. Als Schauspielerin wirkte sie unter anderem in Filmen wie "Footloose" oder "Joe Kidd" mit.

David und Lynne lernten sich während der Dreharbeiten zu "Starsky & Hutch" kennen und wurden ein Paar. Wie lange genau die beiden zusammen waren, ist nicht bekannt. David war in dem Zeitraum mit Schauspielerin Karen Carlson verheiratet. In einem früheren Interview mit People beschrieb Lynne die Romanze zu ihm als "offene Beziehung".

ActionPress David Soul, Schauspieler

Getty Images Die Schauspieler Lynne Marta und David Soul

ActionPress Paul Michael Glaser und David Soul als "Starsky & Hutch"

