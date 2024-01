"Meine Schwiegereltern": Ist Jennifer Weist etwa vergeben?

Hat sie sich hier etwa verplappert? Seit August 2021 startet Jennifer Weist (37) als Solokünstlerin Yaenniver durch. In Songs wie "Halb so ich" und "Ich setz dir ein Zeichen" singt die Sängerin ganz offen über ihre persönlichen Gefühle und Gedanken. Was ihr Privatleben angeht, hält sich die einstige Frontfrau von Jennifer Rostock allerdings eher bedeckt – nun macht Jennifer wohl eine Ausnahme!

Auf Instagram lässt die 37-Jährige ihre Zeit bei The Masked Singer Revue passieren – und erklärt, wie wichtig es gewesen sei, die Teilnahme vor ihren Liebsten geheimzuhalten. Dabei gibt Jennifer ein vielversprechendes Detail preis. "Und genau deswegen habe ich es nur einer Person erzählt: Elmar Weyland", erklärt sie und fügt der Markierung ein rotes Herz-Emoji hinzu. Aber damit noch nicht genug: "Ich habe es noch nicht mal meiner Mutter erzählt und auch nicht meinen Schwiegereltern." Ist das der Beweis dafür, dass Jennifer in festen Händen ist?

Nimmt man das Social-Media-Profildes besagten Mannes etwas genauer unter die Lupe, stößt man auf eine besonders süße Aufnahme: Darauf ist zu sehen, wie Elmar und Jennifer in einem Fotoautomaten sitzen, während sie mit einem breiten Grinsen ihren Arm um ihn legt. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, ist allerdings ungewiss.

ProSieben / Willi Weber Jennifer Weist als "Masked Singer"-Eisprinzessin

Instagram / yaenniverfromtheblock Jennifer Weist, Sängerin

Instagram / elmar.weyland Jennifer Weist und Elmar Weyland im August 2019

