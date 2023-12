Jennifer Weist meldet sich nach "The Masked Singer"-Sieg

So geht es Jennifer Weist (37) nach dem spektakulären Abenteuer! Am Samstag fand die neunte Staffel von The Masked Singer ein Ende. Vier Promis kämpften am Abend um den Sieg und die Herzen der Zuschauer – die wählten die Eisprinzessin an die Spitze! Unter der eisigen Maske steckte Sängerin Jennifer Weist. Nun meldet sich Jennifer erstmals nach ihrem Sieg bei ihren Fans!

Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist, teilt die Musikerin auf Instagram Schnappschüsse von ihrer Reise bei "The Masked Singer". Während sie auf einem der Fotos ohne den Kopf ihrer Maske posiert, zeigt ein zweites Bild sie zusammen mit dem Pokal. "Da ist das Ding", schreibt die Gewinnerin glücklich zu dem Beitrag. "Ich kann es noch gar nicht fassen!", fügt sie noch völlig baff hinzu.

"Viele von euch haben mir schon in der zweiten Show geschrieben: 'Ich weiß, dass du es bist!' Ich wusste, ihr habt meinen Rücken und ihr seid bei mir und ihr votet für mich und auch wegen euch habe ich das Ding gewonnen", erzählt Jennifer zudem in ihrer Story und sie freue sich riesig darüber. Sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie die Show gewinnen würde.

ProSieben / Willi Weber Jennifer Weist bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Jennifer Weist bei "The Masked Singer"

