So viel blechen "Masked Singer"-Kandidaten bei Vertragsbruch

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Bei The Masked Singer wagten sich in diesem Jahr neun Promis auf die große Showbühne – mit dabei war auch Jennifer Weist (37). Die Musikerin, die mit ihrer Band Jennifer Rostock zahlreiche Erfolge gefeiert hatte, konnte am Ende sogar die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Der Weg dorthin war jedoch kein einfacher. Vor allem die Geheimhaltung ihrer Teilnahme war kein Zuckerschlecken. Nun verrät Jennifer, was den "Masked Singer"-Teilnehmern im Falle eines Vertragsbruchs blüht!

"Ich habe einen Vertrag unterschrieben, in dem steht, dass ich nur einer Person erzählen darf, dass ich bei 'The Masked Singer' teilnehme", berichtet die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story über die strengen Auflagen. Weiter erklärt sie ihren Fans, was ein Bruch dieser für die singenden Promis bedeutet hätte: Sollte einer von ihnen demnach selbst dafür verantwortlich sein, dass Außenstehende von ihrer Teilnahme Wind bekommen, droht ihnen so einiges. "Die Strafe ist höher als meine Gage und liegt im sechsstelligen Bereich", verrät Jennifer leicht schmunzelnd.

Letztlich gelang es ihr jedoch, das Geheimnis ihrer Teilnahme bis zum Schluss für sich zu behalten. Nachdem sie im großen Finale dann sogar den Staffelsieg für sich behaupten konnte, meldete sie sich umgehend bei ihrer Community – und zwar ohne Maske. "Da ist das Ding", schrieb sie zu einem Schnappschuss im Netz von sich.

Jennifer Weist, Musikerin

Jennifer Weist, Sängerin

Jennifer Weist nach ihrem "The Masked Singer"-Sieg

