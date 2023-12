Finden Fans Jennifer Weists "Masked Singer"-Sieg verdient?

Sie ist die strahlende Gewinnerin! Das gestrige The Masked Singer-Finale bot den Fans mal wieder eine Show der Extraklasse. Nachdem die verbleibenden Masken die Zuschauer noch ein letztes Mal mit ihren Gesangsdarbietungen beglückt hatten, konnte dennoch nur einer von ihnen den Sieg mit nach Hause nehmen. Am Ende war es Jennifer Weist (37) im Kostüm der Eisprinzessin, die ihren Konkurrenten einen Hauch voraus war. Doch was sagen die Fans der Show zu Jennifers Sieg?

Im Netz scheinen sich alle einig zu sein: Das Stimmwunder, das sich unter der glitzernden Maske der Eisprinzessin verbarg, hat die Show zurecht für sich entscheiden können. "Verdient gewonnen – in allen Punkten, die diese Show zu bieten hat, gepunktet", kommentiert ein Fan auf dem offiziellen Instagram-Account von "The Masked Singer". Und damit ist er nicht der einzige. Während ein User "geilste Frau einfach, habe es von Anfang an gewusst" schreibt, schwärmt ein anderer: "So gut. Ich hab's auch recht früh gewusst. [...] War echt super toll und schön, mal eine andere Seite an ihr kennenzulernen."

Auch die strahlende Gewinnerin meldete sich bereits zu Wort. "Da ist das Ding", schrieb Jennifer sichtlich glücklich zu einem Instagram-Beitrag und fügte hinzu: "Ich kann es noch gar nicht fassen!" Dem Post hing sie zusätzlich einen Schnappschuss an, der sie nach dem Finale im Kostüm der fröstelnden Dame zeigte.

ProSieben / Willi Weber Die "Masked Singer"-Eisprinzessin

ProSieben / Willi Weber Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer"

Instagram / yaenniverfromtheblock Jennifer Weist nach ihrem "The Masked Singer"-Sieg

