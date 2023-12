Ein Profi? Sie könnte die "Masked Singer"-Eisprinzessin sein

Die Indizien haben gesprochen. Seit dem Beginn der neunten Staffel von The Masked Singer stellen sich alle Fans nur noch eine Frage: Welche Promis verbergen sich unter den verbliebenen Masken? Doch schon bevor das offiziell enthüllt wird, kursieren zahlreiche Spekulationen im Netz. Auch Promiflash hat sich auf die Suche nach Indizien begeben. Und siehe da: Ein echter Bühnen-Profi könnte womöglich unter einem der Kostüme singen. Ist diese Musikerin etwa die Eisprinzessin?

Die Hinweise lassen vermuten, dass sich die Sängerin Jennifer Weist (37) unter der Maske befindet. Bevor sie Frontfrau von Jennifer Rostock wurde, war sie Teil der Band No Fame gewesen, worauf das Indiz eines durchgestrichenen Sterns hindeuten könnte. Zudem sehnt sich die Eisprinzessin "nach mehr" – oder wohl eher "Meer"? Schließlich ist Jennifer auf der Ostseeinsel Usedom aufgewachsen. In einem Clip ist ein Armband mit der Aufschrift "Best Friends" zu sehen, was auf ihren Kindergartenfreund und Bandmitglied Johannes Walter hindeuten könnte. Dann gibt es auch noch den Mond: Dieser könnte auf ihre Single "Es tut wieder weh" hindeuten, die für den Kinofilm "New Moon: Bis(s) zur Mittagsstunde" aufgenommen wurde.

Ob es wirklich Jennifer ist, die sich aktuell als Eisprinzessin in die Zuschauerherzen singt, darüber wird sich das Rateteam in der kommenden Show den Kopf zerbrechen müssen. Unterstützt wird es in dieser Woche von einem alten Bekannten. "Rea Garvey (50) besucht uns in der fünften Show als Rategast!", verkündete der Instagram-Account von "The Masked Singer".

Getty Images Jennifer Weist, Musikerin

Getty Images Die "Masked Singer"-Eisprinzessin

Getty Images Rea Garvey, 2023

