Jennifer Weist wirft Ex-Manager sexuelle Belästigung vor

Jennifer Weist (38) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Manager. In einem Video auf Instagram meldet sich die Sängerin jetzt im Rahmen der Promotion ihrer Biografie zu Wort und erinnert sich an die Vorkommnisse. Vorgefallen sei alles in den Anfängen ihrer Karriere und vor allem zu der Zeit, in der sie mit ihrer ehemaligen Band Jennifer Rostock die Herzen der Rock-Fans eroberte. "Eine große Rolle in der Geschichte spielt eine Person, der ich in meinem Buch den Namen Mike gegeben habe. [...] Mike hat mich quasi entdeckt und uns damals mit anderen Musikern und Entscheidungsträgern aus der Musikbranche bekannt gemacht. Aber Mike war mir gegenüber auch sexuell übergriffig. Hat mich ohne meine Zustimmung geküsst, angefasst und seine Macht missbraucht", erzählt Jennifer ihren Fans.

Und Jennifer ist nicht die Einzige, die solche Erfahrungen mit dem Mann machen musste. "Eine meiner besten Freundinnen lernte ich 2008 kennen, weil sie zu dieser Zeit als Sekretärin bei ihm arbeitete. Da sie zu diesem Zeitpunkt nicht in Berlin wohnte, bot Mike ihr an, in seiner Wohnung zu schlafen. Als sie mir anvertraute, dass er nachts zu ihr ins Bett stieg, schlief sie von da an bei mir", meint die 38-Jährige. Da sie ihre Geschichte jetzt in ihrem Buch öffentlich machte, meldeten sich bereits weitere vermeintliche Opfer bei ihr – eine Frau habe ihr sogar von einer versuchten Vergewaltigung erzählt. Sie sei sicher, es gebe noch mehr Frauen, die Ähnliches erlebten. Jennifer hofft, dass diese nun den Mut fassen, sich bei ihr zu melden, damit Mike endlich bekomme, "was er verdient".

In der Unterhaltungsbranche ist Jennifer ein alter Hase. Musik machte sie schon als Kind. 2007 gründete sich die Band Jennifer Rostock und wurde ein fester Bestandteil der deutschen Rock-Szene. Bis 2017 blieb die Gruppe bestehen und eroberte die Charts mit Songs wie "Es tut wieder weh", der auch Teil des Soundtracks von Twilight wurde. Zum zehnjährigen Bandjubiläum kündigte die Gruppe eine Pause auf unbestimmte Zeit an. Seit 2021 ist Jennifer als Solokünstlerin unter dem Namen Yaenniver unterwegs. Zuletzt verfasste und veröffentlichte sie ihre Biografie mit dem Titel "Nackt – Mein Leben zwischen den Zeilen".

Instagram / yaenniverfromtheblock Jennifer Weist, Musikerin

Instagram / yaenniverfromtheblock Jennifer Weist, Musikerin

Getty Images Jennifer Rostock bei einem "Twilight: New Moon"-Event in Berlin, 2010