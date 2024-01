Oliver Pochers Ex Sandy prophezeite ihm Scheidung mit Amira!

Hatte sie es im Gefühl? Ende August 2023 machten Oliver (45) und Amira Pocher (31) öffentlich, dass ihre Beziehung am Ende ist. Nach rund vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern lassen sich der Komiker und die Moderatorin scheiden. In dieser schweren Zeit steht ihm besonders seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) bei. Dass vor Olli und Amira eine turbulente Zukunft liegt, hat Sandy bereits kommen sehen!

Das verrät der 45-Jährige nun in einer aktuellen Folge seines Podcasts "Die Pochers – Frisch recycelt". Sandy habe ihm vor einiger Zeit die Tarotkarten gelegt und gesehen, dass es einen anderen Mann in Amiras Leben gebe. "Du hast den sogar optisch beschrieben! Du hast gesagt: 'Das ist ein dunklerer Typ'", erklärt Olli und spielt dabei auf die angebliche Affäre mit Biyon Kattilathu (39) an.

Daraufhin schildert die 40-Jährige, was ihr die Karten über den sagenhaften Mann offenbart haben: "Der steht irgendwie auch in der Öffentlichkeit, hat mit uns aber nicht wirklich was zu tun." Zudem habe Sandy gesehen, dass ihm all das eines Tages zugetragen werde. "Und dass es richtig knallt. Und dass es wahrscheinlich auch beruflich Auswirkungen auf euch haben wird", fährt das Model fort.

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Instagram / biyon Biyon Kattilathu, Autor

