Ist "The Biggest Loser"-Martin nur für Fame in der Show?

Das riecht nach Ärger! Es geht wieder los: In der 15. Staffel von The Biggest Loser sagen insgesamt 23 Kandidaten den Kilos den Kampf an. Sie alle hoffen auf einen der begehrten Plätze im berüchtigten Abnahmecamp – und auf die Aussicht auf ein gesünderes Leben. Doch gleich zu Beginn kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen zwei der Teilnehmer: Nadine zweifelt an den Absichten von Mitstreiter Martin!

Die Blondine erhebt schwere Vorwürfe gegen den Wuschelkopf: Martin soll sie gefragt haben, ob die beiden für die TV-Kameras einen Streit inszenieren wollen. "Es gibt einen Kandidaten in der Runde, wo es sich schnell herauskristallisiert hat, dass er nur für die Show da ist und nicht zum Abnehmen", schimpft Nadine. Martin wehrt sich gegen die Vorwürfe und stellt klar: "Das war reiner Sarkasmus, wirklich nicht ernst zu nehmen." Und obwohl der Pfundskerl es sogar ins Team von Christine Theiss (43) schafft, bleibt Nadine skeptisch: "Ich bleibe bei der Meinung, dass seine Rolle hier nicht echt ist, aber ich hoffe einfach, dass er uns zeigt, dass […] er die Chance nutzt."

Doch wie schätzen die Zuschauer Martins Absichten ein? "Martin hätte ich nicht in mein Team gewählt. Er ist ein Selbstdarsteller und sucht die Aufmerksamkeit", äußert sich ein Fan kritisch auf X. "Der Martin ist megaunsympathisch", äußert sich ein anderer.

SAT.1/Julia Feldhagen Christine Theiss, TV-Persönlichkeit

SAT.1/Julian Essink The Biggest Loser

SAT.1 Christine Theiss, Sportlerin

