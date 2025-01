"The Biggest Loser": Schreckmoment bei der Start-Challenge

Beim Start der neuen Staffel von The Biggest Loser 2025 kam es gleich zur ersten dramatischen Szene. Celina, eine der 14 Kandidaten, brach während der ersten Challenge zusammen. Die Aufgabe: Mit Koffern einen steilen Berg hinauf ins Camp laufen. Doch es gab nur 12 Schlafplätze im Camp – wer zu spät kam, musste nach Hause. Celina schaffte es nicht bis zum Ziel und erlitt kurz vor dem Ende einen Kollaps. Camp-Arzt Dr. Jan Arndt war sofort zur Stelle und gab Entwarnung: "Sie hat eigentlich gar nichts gehabt, außer, dass sie ein bisschen hyperventiliert hat. Und das war natürlich fürchterlich für sie, die Vorstellung, jetzt als Letzte rausfliegen zu müssen. Und dann kommt natürlich der Zusammenbruch." Trotz der medizinischen Versorgung war der Schock für Celina groß.

Coach Ramin Abtin (52) versuchte, Celina nach dem Vorfall zu beruhigen: "Das wird dir vielleicht noch öfter passieren, dass dein Körper einfach streikt." Doch die Teilnehmerin war sichtlich aufgelöst und ärgerte sich über sich selbst. "Mir ist das so unangenehm, weil jeder andere hat es geschafft", erklärte sie unter Tränen. Sie fürchtete, dass sie durch ihr Nicht-Ankommen ausscheiden und direkt wieder nach Hause fahren müsse. Ob Celina wirklich die Heimreise antreten musste, können die Fans in der ersten Folge auf Joyn sehen.

Für Celina war die Teilnahme an "The Biggest Loser" wohl ein großer Schritt, bei dem sie an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen stößt. In der Show, die bekannt für ihren harten Wettbewerb und ihre extremen Herausforderungen ist, stehen die Kandidaten oft unter enormem Druck. Solche emotionalen Momente wie bei Celina zeigen, wie wichtig der Rückhalt durch die Coaches und die medizinische Betreuung vor Ort ist. Doch auch das gegenseitige Verständnis und der Zusammenhalt unter den Kandidaten, die alle mit ähnlichen Problemen kämpfen, spielen bei diesem Format eine große Rolle.

SAT.1/Julian Essink "The Biggest Loser" Titelbild

SAT.1/Julian Essink Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

