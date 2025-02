"The Biggest Loser"-Jonas rastet nach Wiegen komplett aus

The Biggest Loser-Kandidat Jonas kann eher schlecht mit Niederlagen umgehen. Nachdem er sich in der fünften Folge der aktuellen Staffel wiegen muss, ist er mit seinen nur 1,2 verlorenen Kilos merklich unzufrieden. "Was für eine Kacke, Junge! Was ist das?", meckert er vor versammelter Mannschaft und meint: "Ich bin stinksauer und ich will am liebsten alles zusammenschlagen und losschreien." Während einer Drehpause tickt Jonas schließlich komplett aus: Er hat einen Wutanfall, stürmt aus dem Gebäude und tritt auf Holzpaletten ein.

Im Einzelinterview erklärt der 23-Jährige gegenüber der Kamera: "Ja, ich will immer gewinnen, das ist schon immer mein Leben gewesen. [...] Für mich gibt es kein Verlieren und dann bin ich oftmals zu emotional und impulsiv in den Momenten, wo es doch mal passiert." Bei seinen Mitstreitern kommt sein explosives Verhalten alles andere als gut an. "Jonas ging mir an dem Tag auf den Sack. Wie so ein kleines Kind, das kein Bonbon bekommt", beschwert sich Alex beispielsweise.

In der 17. Staffel der Abnehmshow sorgen aber nicht nur die Ausraster der Kandidaten für eine Überraschung – jüngst bereitete ein Regelbruch schlechte Stimmung im Camp. Aus dem berüchtigten "Kühlschrank der Versuchung" wurden zwei Schokoriegel stibitzt. Nachdem sich keiner der Teilnehmer gegenüber den Coaches Christine Theiss (44) und Ramin Abtin (52) als schuldig bekannt hatte, gab es daraufhin für alle Kandidaten eine satte Bestrafung.

"The Biggest Loser" – 14 Folgen ab 12. Januar 2025 immer sonntags in der Access Prime Time um 17:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

