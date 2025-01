"The Biggest Loser"-Kandidat Philipp kämpft für seine Träume

Der Startschuss zur 16. Staffel der TV-Show The Biggest Loser fiel am 7. Januar 2025 auf der malerischen Insel Naxos. Unter den 14 Kandidaten, die gemeinsam um die Chance auf ein neues Leben kämpfen, befinden sich erstmals vier Teilnehmer aus Österreich. Zu diesen gehört auch der 34-jährige Philipp aus Klagenfurt-Land, der mit 166 Kilogramm ins Rennen geht. Sein größter Wunsch: endlich wieder auf Skiern die Pisten hinabzufahren. "Das ist eine große Zahl", kommentierte er sein Startgewicht nachdenklich vor den Kameras, während er sich darauf vorbereitete, in einer der härtesten Herausforderungen seines Lebens alles zu geben.

Die Show begann direkt mit einer ersten Challenge – dem sogenannten "Kofferlauf". Dabei mussten sich die Teilnehmer ihre Schlafplätze erarbeiten. Schnell wurde klar, dass die Fitness für viele eine enorme Hürde darstellt. Auch die erste Sporteinheit verlangte den Teilnehmenden einiges ab: Aufgrund ihres Ausgangsgewichts ist selbst das Stehen für einige von ihnen eine Herausforderung. Die Coaches, darunter die ehemaligen Kickboxweltmeister Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44), betonen jedoch: "Hier müssen sie abliefern, sie müssen sich beweisen." Am Ende der Saison winken ein großzügiges Preisgeld von 50.000 Euro und der Titel "The Biggest Loser 2025" für denjenigen, der am meisten abnimmt.

Philipp ist einer von denen, bei denen auch seelische Belastungen hinter dem Übergewicht stecken. Für ihn ist die Teilnahme an der Sendung ein entscheidender Schritt, um sein Leben sowohl körperlich als auch emotional wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit der Unterstützung der Coaches möchte er an alte Leidenschaften, wie beispielsweise das Skifahren, anknüpfen und sich seine Lebensqualität zurückerobern. Die Show ist für ihn wie ein Neuanfang, und es bleibt abzuwarten, ob ihm auf dem Weg zum Ziel die nötige Kraft und Ausdauer zur Seite stehen.

SAT.1/Julian Essink "The Biggest Loser" Titelbild

SAT.1/Julian Essink Ramin Abtin und Christine Theiss, Trainer bei "The Biggest Loser"

