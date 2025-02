Zwei Kilogramm mehr: "The Biggest Loser"-Franz ist ratlos

In der vierten Folge von The Biggest Loser erwartet Kandidat Franz ein wahrer Schock: Der Österreicher hat nicht abgenommen, sondern zugenommen. Als er sich auf die Waage stellt, betont er bereits sein schlechtes Gefühl, was sich nur wenige Sekunden später bestätigt. Er hat ganze zwei Kilogramm zugenommen. Sein altes Gewicht lag bei 114,6 Kilogramm, sein neues bei 116,6 Kilogramm. Franz erklärt im Einzelinterview daraufhin: "Da glaubst du natürlich, du fällst aus allen Wolken." Er habe sich deswegen sogar schon im Heimflieger gesehen.

Franz zeigt sich schon vorher skeptisch. Der 50-Jährige berichtet im Interview vor dem großen Wiegen, dass er schon Böses ahne: "Diese Woche war sehr komisch. Ich habe überhaupt keine Veränderung oder sonst irgendwas gespürt. Da habe ich schon vermutet, dass irgendwas nicht stimmen könnte." Die Trainer Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44) fühlen ihm beim gemeinsamen Wiegen auf den Zahn und bekommen heraus, dass er die Woche Probleme durch äußere Umstände gehabt habe. Die beiden Profis ermuntern ihn daraufhin, über die Dinge zu reden, die ihn stören, damit er unter idealen Bedingungen seine Ziele erreichen könne.

Obwohl der Sieg nach dem Wiegen eindeutig an Team Gelb mit Toni und Celina ging, konnte Team Blau aufatmen: Kein Kandidat musste die besagte Woche nach Hause. Die Trainer erläutern, dass die Teilnehmer noch zu viel Hilfe bräuchten, um sie jetzt schon gehen zu lassen. Zu Beginn der Sendung hatten Philipp und Jessica bei der Exit-Challenge "Wendepunkt" nicht so viel Glück – sie verloren gegen Team Gelb und mussten daraufhin die Show verlassen. Auf das Wiedersehen im großen Finale freute sich Philipp trotz Rauswurf und versprach: "Lieber Franz, wir werden uns im Finale wiedersehen. Und dann wiege ich auch 30 Kilo weniger."

Anzeige Anzeige

Joyn Trainer Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

Anzeige Anzeige

Joyn Philipp und Jessica aus der 16. Staffel "The Biggest Loser"

Anzeige Anzeige

Anzeige