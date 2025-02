Ein "The Biggest Loser"-Duo muss das Camp sofort verlassen

In der vierten Folge von The Biggest Loser müssen zwei Kandidaten gleich zu Beginn die Show verlassen. In Duos stehen sich Toni und Celina aus Team Gelb sowie Philipp und Jessica aus Team Blau gegenüber. Die Challenge? Innerhalb einer halben Stunde müssen sie so viele der gelben oder blauen Plättchen wie möglich umdrehen, die auf dem Boden liegen. An sich scheint es nicht so schwierig zu sein, doch schnell wird den Kandidaten bewusst, dass das ständige Beugen unter der prallen Hitze Griechenlands sehr anstrengend ist. Während des Duells schlagen sich Toni und Celina sehr gut und kommunizieren perfekt miteinander – was am Ende auch zum Sieg der beiden führt. Team Gelb darf somit ihre Mitstreiter behalten. Für Philipp und Jessica ist die Reise jedoch vorbei.

Der Abschied von Team Blau ist für die beiden tränenreich. Selbst Boxprofi und Moderatorin Dr. Christine Theiss (44) scheint sichtlich mitgenommen von diesem Exit und verdrückt ein paar Tränen. Besonders hart trifft es jedoch Kandidat Franz, der seinen besten Camp-Kumpel verliert. "Er war eine richtige Bezugsperson. Er ist sogar mal mitten in der Nacht aufgestanden, um mir seine Decke zu geben. Das ist schon Wahnsinn", meint der Mitstreiter. Im Einzelinterview führt er noch weiter aus: "Es war für mich, als hätte man mir ein Stück meines Lebens weggenommen. Es waren zwar nur drei Wochen, aber wir sind sehr zusammengewachsen."

Natürlich heißt der Exit von Philipp und Jessica nicht, dass sie ihre Teamkollegen nie wieder sehen werden. Im großen Finale werden sie alle wieder aufeinandertreffen. Philipp scheint das richtig anzuspornen. Mit einem Grinsen verspricht er: "Lieber Franz, wir werden uns im Finale wiedersehen. Und dann wiege ich auch 30 Kilo weniger." Immerhin hat der 34-Jährige ein Ziel vor Augen: Er möchte wieder auf Skiern die Pisten in den Bergen hinabfahren können. Das war mit seinen 166 Kilo Startgewicht für ihn bisher nicht möglich gewesen.

Joyn Philipp und Jessica aus der 16. Staffel "The Biggest Loser"

Joyn Toni und Celina aus der 16. Staffel "The Biggest Loser"

