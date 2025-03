Nach Gewichtsverlust: "The Biggest Loser"-Umstyling steht an

In der elften Folge der diesjährigen The Biggest Loser-Staffel gibt es eine Überraschung für die Kandidaten: Nachdem sie wochenlang geschwitzt und abgespeckt haben, verkündet das Trainerteam, dass es ans große Umstyling geht. Unterstützung gibt es dabei von Stylistin Martina Reuter aus Österreich. Sie brezelt die verbliebenen acht Teilnehmer rund um Ben, Purja, Michelle, Roswitha, Sara, Nicole, Angelina und Jonas auf – sie posieren sogar gemeinsam bei einem coolen Fotoshooting.

Gemeinsam bringen die verbliebenen "The Biggest Loser"-Stars stolze 238 Kilogramm weniger auf die Waage. Besonders die 26-jährige Sara kann kaum glauben, dass sie statt der anfänglichen 161,1 Kilo nun 24,9 Kilo leichter ist. Mit einem großen Lächeln auf den Lippen begutachtet sie ihre alten 4XL-Jeans, die ihr jetzt einige Nummern zu groß sind. "Ich finde das mega. Und fühle mich so viel leichter, schöner und besser – einfach richtig geil", freut sie sich, während sie sich in einem Kleid im Spiegel begutachtet.

Auch Ben ist sichtlich stolz auf sich. Der Unternehmer speckte in den vergangenen Wochen sage und schreibe 45 Kilogramm ab. Nach seinem Umstyling bleibt der 42-Jährige aber gewohnt gelassen: Während ihm ein schickes Hawaii-Hemd verpasst wird und er seinen neuen Look mustert, schmunzelt Ben nur leicht. "Das ist schon okay so!", behauptet er daraufhin. Zusätzlich zu dem Make-over darf sich der Weiler aber auch über einen weiteren Erfolg freuen: Er ist der Gewinner der Bandana-Challenge und bekommt einen netten Gewichtsbonus von 0,5 Kilo.

Sat.1, Joyn Sara, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Sat.1, Joyn Ben, "The Biggest Loser"-Kandidat

