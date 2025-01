Nasch-Skandal erschüttert das Camp von "The Biggest Loser"

Das Camp von The Biggest Loser auf der griechischen Insel Naxos wurde in der dritten Woche von einem Skandal erschüttert, der die ohnehin schon angespannten Nerven der Teilnehmer auf eine harte Probe stellte: Der berüchtigte „Kühlschrank der Versuchung“ wurde geplündert – zwei Schokoriegel fehlten! Die Enttäuschung der beiden Abnehm-Coaches Christine Theiss (44) und Ramin Abtin (52) über diesen Regelbruch war deutlich spürbar. Ihre Frustration galt jedoch nicht nur der verschwundenen Zuckerware, sondern vor allem dem Fehlen eines Schuldbekenntnisses. "Wer es war, soll aufstehen und Verantwortung übernehmen – und 600 Strafgramm“, forderte Christine, doch die Gruppe hüllte sich in kollektives Schweigen.

Der Vorfall belastete den Zusammenhalt der Gruppe stark, da die abnehmwilligen Zweierteams beim regelmäßigen Wiegen bekanntlich um jedes verlorene Gramm kämpfen. So äußerten einige den Verdacht, Teilnehmer Purja könnte sich am Kühlschrank vergangen haben, der zuvor ganz offen erklärt hatte: „Wenn ich Bock habe, esse ich.“ Schließlich versuchte Alex den Verantwortlichen mit eindringlichen Worten zum Geständnis zu bewegen: „Wer jetzt nicht aufsteht, verliert sein Gesicht vor uns, vor seiner Familie, vor ganz Deutschland.“ Trotz oder auch gerade wegen des starken Drucks blieb der Täter weiterhin anonym.

Die Konsequenzen des Vorfalls trafen die Teilnehmer der 17. Staffel "The Biggest Loser" hart: Das Gym blieb für eine Woche gesperrt, was die Trainingspaare dazu zwang, ihre Sportübungen im Freien – unter erschwerten Bedingungen – zu absolvieren. Doch wurde in dieser Episode vor allem deutlich, dass nicht nur die schweißtreibenden Trainingseinheiten zur Herausforderung werden können, sondern auch das soziale Gefüge innerhalb der Gruppe. So bleibt weiterhin spannend, wer dieser besonderen Mischung aus körperlichem und emotionalem Druck in den nächsten Wochen standhalten wird und wer möglicherweise doch vorzeitig das Handtuch wirft.

