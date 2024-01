Set-Unfall? Mel Gibson mit Krücke und Schiene unterwegs!

Was ist ihm passiert? Mel Gibson (68) machte sich vor allem in den 1990er-Jahren durch zahlreiche Rollen in Actionfilmen einen Namen. Aktuell wird gemunkelt, dass er wieder vor der Kamera steht: Der "Mad Max"-Star dreht Gerüchten zufolge derzeit den fünften Teil von "Lethal Weapon". Doch nun machen besorgniserregende Bilder die Runde: Mel ist auf einer Krücke und mit einer Schiene am Bein unterwegs!

Auf Bildern, die Mirror vorliegen, ist der Filmstar gerade auf dem Weg zum Essen mit seiner Tochter. Mel stützt sich dabei beim Laufen auf eine Krücke – sein rechter Fuß befindet sich in einer Schiene. Wie das Blatt berichtet, hatte er erst vor wenigen Wochen eine Schiene am Arm tragen müssen. Was genau dem 68-Jährigen widerfahren ist, ist unklar – allerdings wird von einem Set-Unfall ausgegangen.

An seiner Seite war an dem Abend seine Tochter Lucia, die er mit seiner Ex Oksana Grigorieva (53) teilt. Das ist allerdings nicht Mels einziger Nachwuchs: Mit seiner einstigen Frau Robyn Gibson hat der Schauspieler insgesamt sieben gemeinsame Kinder. Mit seiner derzeitigen Partnerin Rosalind Ross bekam er im Jahr 2017 seinen neunten Spross: einen Sohn.

Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

Getty Images Mel Gibson im November 2017 in London

