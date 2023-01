Andie MacDowell will lieber ein Pferd als einen neuen Mann!

Andie MacDowell (64) könnte momentan wohl nicht stolzer sein! Die Schauspielerin ist vor ein paar Wochen zum ersten Mal Oma geworden. Im vergangenen Jahr verlobte sich außerdem ihre Tochter Margaret Qualley (28) mit dem Musikproduzenten Jack Antonoff (38). Einen eigenen Mann an ihrer Seite hat die Powerfrau momentan aber nicht – und wohl auch nicht den Wunsch danach. Andie will statt eines Mannes nämlich lieber ein neues Pferd!

Im Interview mit Gala plauderte die 64-Jährige ganz offen über ihr Liebesleben: "Es ist schwer, in meinem Alter jemanden kennenzulernen." Das sei der US-Amerikanerin im Moment aber sowieso nicht so wichtig: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich in letzter Zeit zu wenig um mich selbst gekümmert habe." Statt einer Beziehung will sie deshalb ein neues Tier: "Ich glaube, ich hätte sogar lieber ein Pferd als einen Mann", erklärte sie scherzend.

Ihre Tochter habe allerdings andere Pläne für die "Maid"-Bekanntheit: "Rainey versucht mich die ganze Zeit davon zu überzeugen, auf Raya zu gehen." Die exklusive Dating-App ist zwar speziell für Stars ausgelegt. Ob sie sich wirklich ein Profil erstellen wolle, wisse der Hollywood-Star aber noch nicht. Komplett abgeneigt sei sie nicht: "Ich muss darüber aber erst nachdenken", verriet sie.

