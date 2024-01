13. Geburtstag: So groß sind Prinz Frederiks Zwillinge schon

Sie senden süße Geburtstagsgrüße! Prinz Frederik (55) und Prinzessin Mary (51) hatten sich im Jahr 2000 kennen und lieben gelernt. Rund vier Jahre später wagten sie den nächsten Schritt und traten vor den Traualtar. Gemeinsam haben der dänische Thronfolger und seine Liebste vier Kinder: Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13). Anlässlich des Geburtstages der royalen Zwillinge postete der Palast ein neues Foto von Vincent und Josephine!

Zu ihrem Ehrentag veröffentlichte der Instagram-Account der dänischen Royals ein Porträt ihrer jüngsten Sprösslinge. Für den besonderen Anlass haben sich die beiden frischgebackenen 13-Jährigen ordentlich herausgeputzt: Beide sind in einen schwarzen Anzug gekleidet. Darunter trägt Vincent ein weißes Hemd mit blauer Krawatte, während Josephine eine dazu passende blaue Bluse anhat. Auf dem Schnappschuss lächeln sie glücklich in die Linse. Was jedoch besonders auffällt, ist, wie groß die beiden Nachwuchs-Royals mittlerweile geworden sind: Von den ehemals kindlichen Gesichtszügen fehlt mittlerweile jede Spur.

Die Royal-Fans zeigen sich von dem schönen Foto der beiden hellauf begeistert. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was für ein schönes Bild", schreibt ein Follower. "Sie sind keine Kinder mehr! Herzlichen Glückwunsch an den hübschen Prinzen Vincent und die wunderschöne Prinzessin Josephine", bemerkt ein weiterer Nutzer.

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark mit ihren Zwillingen, 2011

Hasse Nielsen Prinz Frederik und Prinzessin Mary

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark mit ihren Kindern, 2016

