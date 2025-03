Das sind die Pläne für Prinzessin Isabellas 18. Geburtstag

Prinzessin Isabella von Dänemark (17) wird am 21. April 18 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass haben ihre Eltern – König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) – nicht nur zwei neue Porträts ihrer Tochter veröffentlicht, sondern auch ein vielfältiges Programm für die Feierlichkeiten angekündigt. Wie Hello! Magazine berichtet, findet bereits am 11. April im Rathaus von Aarhus eine Festveranstaltung im Zeichen junger Talente statt. Neben Modenschauen und musikalischen Darbietungen wird es auch eine eigens für Isabella kreierte Geburtstagstorte geben, hergestellt von Schülern aus Berufsbildungsprogrammen. Eine zweite Veranstaltung folgt am 15. April im Königlichen Theater in Kopenhagen, an der mehrere Tausend junge Menschen teilnehmen werden, die zuvor Plätze per Losverfahren ergattern konnten.

Das Geburtstagsprogramm der jungen Prinzessin scheint eine Tradition fortzusetzen, die ihr älterer Bruder Kronprinz Christian begründet hat. Auch bei seinem 18. Geburtstag im vergangenen Oktober wurden talentierte junge Menschen aus ganz Dänemark eingeladen, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Isabella, die aktuell noch zur Schule geht, hat bisher nur selten öffentliche Verpflichtungen übernommen. Ihr erster offizieller Auftritt war 2015, als sie eine nach ihr benannte Fähre taufte. Seitdem sind Auftritte der Prinzessin meist noch in Begleitung ihrer Eltern oder Geschwister erfolgt, etwa bei Reisen nach Grönland oder auf die Färöer-Inseln.

Isabella ist die zweitälteste von vier Kindern und steht an zweiter Stelle der dänischen Thronfolge hinter ihrem Bruder Christian. Trotz ihres prominenten Status blieb sie lange Zeit im Schatten ihrer Geschwister. Dennoch zeigte sich Isabella bei offiziellen Anlässen stets zuverlässig und souverän. Insbesondere ihre Reisen nach Grönland und zu den Färöer-Inseln mit der Familie bleiben vielen in Erinnerung. Mit ihrer Volljährigkeit rückt auch sie zunehmend in den Fokus der royalen Aufgaben und dürfte in Zukunft eine noch größere Rolle in der Repräsentation Dänemarks übernehmen.

Thomas Traasdahl Königin Mary und Prinzessin Isabella, Christmas Eve service at Aarhus Cathedral, Dezember 2024

Getty Images Prinz Christian beim Neujahrsempfang, Januar 2025

