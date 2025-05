Hier strahlen Prinz Vincent und Josephine auf neuen Porträts

Das dänische Königshaus hat neue, stimmungsvolle Porträts von Prinz Vincent (14) und Prinzessin Josephine (14) veröffentlicht. Während Vincent in einem eleganten blauen Blazer mit farblich abgestimmtem Hemd posiert, trägt Josephine eine helle Bluse mit filigranen Blumenmustern. Beide Geschwister, die unterschiedliche Schulen besuchen, begeisterten zuletzt auch bei einem öffentlichen Auftritt zum 57. Geburtstag von König Frederik X. (57) am Amalienborg-Palast in Kopenhagen.

Gemeinsam mit den Zwillingen begeisterte auch der Rest der Familie durch Eleganz: Beim Geburtstagsauftritt am Montag erschienen die beiden Geschwister mit ihren Eltern, Königin Mary (53) und König Frederik, sowie ihrer älteren Schwester Prinzessin Isabella (18). Das dänische Oberhaupt wählte einen stilvollen blauen Anzug, während Mary ein elegantes Wickelkleid trug. Isabella bestach hingegen in einem orangefarbenen Anzug. Auch die kürzlich hospitalisierte Königin Margrethe (85) zeigte sich auf dem königlichen Balkon, während ihr Enkelsohn Prinz Christian (19), abwesend war: Er hat gerade erst seine militärische Ausbildung abgeschlossen.

Die dänischen Zwillinge sind Teil einer modern auftretenden Königsfamilie, die in der Öffentlichkeit stets einen harmonischen Eindruck hinterlässt. Bereits zu ihrem 14. Geburtstag Anfang des Jahres wurde das Geschwisterpaar mit offiziellen Porträts gewürdigt, die ihre charmante Verbundenheit zeigten. Prinz Vincent, meist eher zurückhaltend, und die lebhafte Prinzessin Josephine symbolisieren die Balance zwischen royaler Tradition und einer jugendlichen Frische, die sie im dänischen Volk besonders beliebt macht. Die enge Verbindung der Geschwister zu ihren Eltern gilt als vorbildlich und auch die liebevolle Unterstützung durch ihre ältere Schwester Isabella fällt oft ins Auge.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die dänischen Royals: Prinzessin Isabella, Königin Margrethe, König Frederik und Königin Mary

Anzeige Anzeige

Getty Images Die dänische Königsfamilie, Juni 2024

Anzeige Anzeige