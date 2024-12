Prinzessin Josephine von Dänemark bekommt eigene Filmrolle

Prinzessin Josephine (13) und ihr Zwillingsbruder Prinz Vincent (13) sind die Nesthäkchen der dänischen Königsfamilie. In den vergangenen Jahren spielten sie – wahrscheinlich aufgrund ihres jungen Alters – keine prominente Rolle in der Öffentlichkeit. Für die jüngste Tochter von König Frederik X. (56) und seiner Frau Königin Mary (52) könnte sich das allerdings bald ändern. Prinzessin Josephine ist nämlich unter die TV-Schauspieler gegangen! Für den Film "Tidsrejsen 2", der während des Weihnachtsprogramms des dänischen TV-Senders DR 1 ausgestrahlt wurde, ergatterte sie eine Gastrolle. Wie Bunte berichtet, übernahm die junge Royal die Rolle der Kate – einem Teenager aus den 90ern, die in ein Zeitreiseabenteuer verwickelt wird.

Wie das Magazin außerdem berichtet, ist es nicht das erste Mal, dass sich Josephine als Schauspielerin ausprobiert. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres bewies sie ihr Talent dafür. Allerdings stand sie damals nicht vor der Kamera, sondern auf einer Bühne! Im weltberühmten Vergnügungspark Tivoli in Kopenhagen durfte sie bei einer Produktion des Stückes "Peter Pan" mitwirken. Allerdings spielte sie damals auch keine Hauptrolle, sondern war Teil des Naturvolkes. Bunte berichtete damals, dass das Königspaar und die Geschwister der Prinzessin der Premiere beiwohnten.

Seit einiger Zeit werden auch die jüngsten Kinder immer wieder mit in die öffentlichen Pflichten der Königsfamilie eingebunden. Dabei zeigen sie sich stets von ihrer besten Seite. Erst vor wenigen Tagen läutete fast die gesamte Familie die Weihnachtszeit ein – nur der älteste Sohn Prinz Christian (19) war nicht mit dabei. Zusammen mit ihren Kindern besuchten sie den Tivoli-Park, um dort einer Neuinszenierung des beliebten Balletts "Der Nussknacker" beizuwohnen. Wie Hello! berichtete, war Christian nicht anwesend, weil er gerade ein Austauschjahr in Ostafrika macht und erst kurz vor Weihnachten zurückkommen wird.

Getty Images Prinzessin Josephine und Prinz Vincent, Zwillingskinder von König Frederik X. von Dänemark

Getty Images Prinzessin Josephine, Königin Mary, Prinz Vincent, König Frederik und Prinzessin Isabella

