Die royalen Zwillinge Prinz Vincent und Josephine werden 14

Prinz Vincent (14) und seine Schwester Prinzessin Josephine (14) haben einen besonderen Grund zum Feiern: Die dänischen Zwillinge werden am 8. Januar 14 Jahre alt. Anlässlich ihres Ehrentags gibt es Glückwünsche des Königshauses: Auf dem offiziellen Instagram-Account des Palasts sind gleich drei neue Porträts der beiden Royals zu sehen. Dabei strahlt das Geschwisterpaar auf einem der Bilder nebeneinander in die Kamera, zusätzlich gibt es jeweils zwei Einzelporträts der beiden. Während der Prinz einen dunklen Anzug mit Fliege trägt, ist die Prinzessin in ein schwarzes Glitzerkleid gehüllt.

"Ihre Königlichen Hoheiten Prinz Vincent und Prinzessin Josephine haben Geburtstag und werden heute 14 Jahre alt", heißt es in der Beschreibung des Social-Media-Beitrags. Zudem lautet es: "Wegen des Geburtstags werden neue Bilder vom Prinzen und der Prinzessin veröffentlicht. Die Geburtstagsbilder entstanden an Silvester – kurz nachdem der Vater der Geburtstagskinder seine erste Silvesterrede gehalten hatte." Den Fans gefallen die neuen Schnappschüsse sehr und sie lassen zahlreiche Glückwünsche in der Kommentarspalte des Postings da.

Die Neujahrsfeier, an der die Fotos der Zwillinge entstanden, findet im dänischen Königshaus seit dem 18. Jahrhundert statt. Für die Eltern der beiden, König Frederik X. (56) und Königin Mary (52), war 2025 das erste Jahr, in dem sie die Veranstaltung als Königspaar ausrichteten. Neben ihnen waren unter anderem auch Königin Margrethe (84), Prinz Joachim (55), Prinzessin Marie (48) und Prinz Christian (19) mit von der Partie. Gefeiert wurde ganz traditionell auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen.

Getty Images Prinzessin Josephine, Königin Mary, Prinz Vincent, König Frederik und Prinzessin Isabella

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary beim Neujahrsempfang, Januar 2025

