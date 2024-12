Prinzessin Josephine wurde während Filmdreh nicht erkannt

In diesem Jahr ergatterte Prinzessin Josephine (13) von Dänemark ihre erste Rolle im öffentlichen TV-Programm. Im Rahmen des Weihnachtsprogramms werden im Dezember jeden Abend bis Heiligabend zusammenhängende Filme ausgestrahlt. Im Streifen "Tidsrejsen 2" war eben auch die Tochter von König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) zu sehen. Wie das dänische Newsportal Ekstra Bladet nun berichtet, blieb die Identität der Prinzessin bei den Dreharbeiten jedoch vollkommen geheim. Keiner ihrer Co-Stars soll sie erkannt haben! "Ich hatte keine Ahnung. Aber es ist toll, dass die Prinzessin mitspielt, und ich finde, sie macht das wirklich gut", meint Kollegin Emilie Mørkøv Ullerup und erklärt, dass sie es erst mitbekommen habe, als die Medien Anfang Dezember darüber berichtet hatten.

Emilie hat eine sehr besondere Verbindung zur königlichen Familie von Dänemark. Ihr Vater war nämlich elf Jahre lang ein enger Vertrauter von Königin Margrethe (84). Als Hofmarschall diente er von 2003 bis 2014 am Hofe der königlichen Familie. Emilie hat davon jedoch nicht viel mitbekommen, da sie zu Beginn seines Dienstes ins Ausland auswanderte, wie das Magazin weiter berichtet. Auch am Set sind sich Emilie und Josephine kaum über den Weg gelaufen. Da ihre Szenen in verschiedenen Epochen spielen, mussten sie nur zur gleichen Zeit ans Set kommen. Trotzdem scheint die Schauspielerin sehr überzeugt von der jungen Royal. "Ich denke, sie ist lustig und interessant. Und ich finde es sehr beeindruckend, was sie schon geschafft hat", lautet das Urteil der 40-Jährigen.

Mit "Tidsrejsen 2" war die Zwillingsschwester von Prinz Vincent (13) das erste Mal im Fernsehen zu sehen. Tatsächlich ist es zwar das erste Mal für sie, dass sie vor der Kamera steht, aber es ist nicht ihr erster Schauspiel-Gig. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres stand sie auf der Bühne im berühmten Vergnügungspark Tivoli. Damals spielte sie in dem Stück "Peter Pan" allerdings nur eine kleine Nebenrolle als Teil des "Naturvolkes". Ob die Prinzessin in ihrer Zukunft weitere Filmprojekte wahrnimmt, hat sie bisher noch nicht verraten.

Getty Images König Frederik und Königin Mary von mit ihren Kindern Christian, Isabella, Vincent und Josephine

Getty Images Prinzessin Josephine, 2022

