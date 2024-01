Der Ablauf steht: So wird Prinz Frederik zum dänischen König

Die wichtigsten Punkte sind geregelt! An Silvester gab Königin Margrethe von Dänemark (83) bekannt, dass sie nach 52 Jahren als Regentin abdanken wird. Ihre Nachfolge tritt ihr Sohn, Kronprinz Frederik (55), an. Zusammen mit seiner Frau Prinzessin Mary (51) wird er am 14. Januar den dänischen Thron besteigen. Im Königspalast sollen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen. Nun ist auch klar, wie der historische Tag ablaufen wird.

Auf kongehuset.dk wurde nun der umfassende offizielle Ablaufplan für Frederiks großen Tag veröffentlicht. Demnach werden der künftige König, seine Frau und ihr ältester Sohn Prinz Christian (18) am 14. Januar gegen 13.35 Uhr zum Schloss Christiansborg gebracht. In einem separaten Wagen folgt ihnen Margrethe. Gegen 14 Uhr beginnt für die Dänen ein neues Stück Geschichte. Dann soll die Staatsratssitzung eingeläutet werden, in welcher Margrethe ihre Abdankungserklärung unterzeichnet. Eine Stunde später soll Frederik auf dem Balkon des Schlosses letztlich vom Premierminister offiziell als neuer König ausgerufen werden.

In den vergangenen Monaten wurden Fremdgeh-Gerüchte um Frederik laut. Einige Insider hielten es deswegen für möglich, dass Königin Margrethe abdankt, um die Ehe ihres Sohnes zu retten. Adelsexperte Jürgen Worlitz hält das aber für Unsinn, wie er Promiflash erklärte: "Eine unbeugsame und starke Frau wie Königin Margrethe würde sich niemals opfern, um das unmoralische Verhalten ihres Sohnes auszubügeln."

Anzeige

Getty Images Kronprinz Frederik, Prinz Christian und Kronprinzessin Mary

Anzeige

Getty Images Kronprinz Frederik und Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik von Dänemark

Anzeige

Was denkt ihr über Kronprinz Frederik als neuen König? Er ist die perfekte Wahl! Ich bin skeptisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de