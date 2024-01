Bei seinem Sohn: Franz Beckenbauer wird in München beerdigt

Es ist ein besonderer Ort, an dem Franz Beckenbauer (✝78) seine letzte Ruhe finden wird. Am Montagabend wurde die traurige Nachricht bekannt, dass die Fußballlegende verstorben ist. Auf der ganzen Welt trauerten Fans und ehemalige Wegbegleiter um den einstigen Weltmeister. Nun ist es an der Zeit, Abschied von ihm zu nehmen. Denn Franz wird beerdigt – in unmittelbarer Nähe seines verstorbenen Sohnes.

Bild berichtet, dass alle Vorkehrungen für das Begräbnis des Kaisers getroffen wurden: Mehrere Sicherheitskräfte sollen sich am Münchner Friedhof Perlacher Forst versammelt haben, das Grab wurde bereits ausgehoben. Franz soll demnach im Grab seiner Eltern beigesetzt werden. Gegenüber liegt das Grab seines Sohnes Stephan, der 2015 verstorben ist.

Stephan erlag einem Hirntumor – sein Vater soll seinen Tod nie verarbeitet haben. Die ehemalige Lebensgefährtin von Franz erzählte, wie der 78-Jährige mit dem Schicksalsschlag umgegangen war. "Er war ohnmächtig dem Sterben seines Sohnes gegenüber, obwohl er alles in der Welt getan hat, damit das nicht passiert. [...] Die Ohnmacht, die der Franz da so geballt 2015 erleben musste, hat ihn sicher verändert", erinnerte sich Diana Sandmann in der BR-Dokumentation "Beckenbauer – Legende des deutschen Fußballs".

