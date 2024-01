Die Fans trauern um Fußball-Legende Franz Beckenbauer (†78)

Sie können es nicht glauben. Franz Beckenbauer (✝78) wurde von den Fußballfans nur der Kaiser genannt. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere gewann er unter anderem die Fußball-WM von 1974 als Kicker sowie die von 1990 als Cheftrainer. Jahrelang war er zudem der Präsident des FC Bayern München und galt als der Experte des Rasenballsportes schlechthin. Nun ist Franz gestorben und die Fußball-Welt ist erschüttert!

Auf X nehmen die Fans nun Abschied von Franz. "Einer der größten aller Zeiten. Danke für alles, Franz, und ruhe in Frieden", zollt ein User ihm ehrenvoll den Tribut. Viele andere zählen seine unzähligen Erfolge als Sportler auf und können es nicht fassen. "Als Fußballfan kam man an ihm früher nicht vorbei. Jetzt schießt er mit Gerd Müller im Himmel die Tore. Ruhe in Frieden, Franz", erinnert ein weiterer Fan liebevoll an den 78-Jährigen.

Aktuell sind kaum Details zu Franz' Tod bekannt. Die Familie des viermaligen deutschen Fußballmeisters bestätigte sein Ableben. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", heißt es in ihrem Statement.

