Rekordverdächtig! So lang waren diese Hollywoodstars verlobt

Sie wollten auf Nummer sicher gehen! Hollywood ist voller Traumpaare: So planten Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) schon vor über 20 Jahren eine große Hochzeit, die dann aber kurzerhand abgesagt wurde. Doch die Sängerin und der Schauspieler konnten nicht ohneeinander, sie wagten einen zweiten Anlauf. Danach konnte es für die beiden nicht schnell genug gehen: Im Sommer 2022 traten J.Lo und Ben schließlich vor den Traualtar – und das gleich zweimal! Diese Stars hingegen hatten keine Eile, den Bund der Ehe einzugehen!

Wie jetzt People berichtet, hatten es Michelle Yeoh (61) und Jean Todt (77) in den Anfängen ihrer Beziehung ziemlich eilig: Am 04. Juni 2004 sollen sich die beiden in Shanghai kennen und lieben gelernt haben, am 26. Juli folgte bereits die Verlobung. Ab dann ließen sich die Schauspielerin und der Ex-Ferrari-Chef Zeit: Erst 19 Jahre nachdem Jean vor seiner Michelle auf die Knie gegangen war, heirateten sie 2023 im Kreise ihrer Liebsten. Auch Katy Perry (39) und Liebster Orlando Bloom (47) lassen sich in Sachen Hochzeit Zeit. Schon vor vier Jahren hatte der Schauspieler seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Bis dato ist aber nicht offiziell bestätigt, dass sich die beiden das Jawort gegeben haben.

Während Michelle und Katy weiterhin glücklich mit ihren Partnern zu sein scheinen, hatte ihre Liebe kein Happy End: 2013 stellte Jason Sudeikis (48) seiner Freundin Olivia Wilde (39) die Frage aller Fragen. In den darauffolgenden Jahren bekamen sie zwei gemeinsame Kinder. 2020 folgte schließlich die Trennung – vor den Traualtar traten Jason und Olivia nie. Auch Alessandra Ambrosio (42) und Jamie Mazur (54) waren zehn Jahre lang verlobt gewesen, doch auch sie gingen nie den Bund fürs Leben ein – 2018 trennten sich die Eltern von zwei Kindern.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Sptember 2021

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Mai 2018

Getty Images Jamie Mazur und Alessandra Ambrosio im Februar 2017

